Песков заявил, что экономическая война против России возвращается бумерангом многим странам

Он также добавил, что Путин на ПМЭФ будет говорить о влиянии санкций против Москвы на ситуацию в мире.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономическая война, которую недружественные страны ведут против РФ, возвращается бумерангом многим из них.

«Ошибки усугубились той экономической войной, которую начали против России. Россия - слишком большая страна, чтобы война против нее не аукалась им в качестве бумеранга», - сказал Песков в беседе с ТАСС.

Также представитель Кремля отметил, что экономика в настоящий момент является заложницей политики. А, по словам Пескова, политики многих стран во время пандемии коронавирусной инфекции сделали очень много ошибок, и теперь миру приходится за них расплачиваться.

Он также добавил, что президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ затронет тему влияния антироссийских рестрикций на ситуацию в мире.

«Мы видим результаты ошибок многих стран, которые проявляются в начинающемся продовольственном кризисе...Конечно же, об этом невозможно не говорить, и я уверен, что президент будет говорить об этом», - добавил он.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить Луганскую и Донецкую народные республики, провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Впоследствии ряд западных стран осудили действия России и ввели против нее санкции.