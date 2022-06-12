«Интеллектуальные тараканы»: экономист назвал виновных в провале санкций Запада против РФ

Эксперт в экономике обличил отсутствие среди западной экономической элиты специалистов, которые могли бы предупредить власти о неэффективности применяемых к России ограничений.

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Западные страны не смогли предсказать или спрогнозировать эффект от антироссийских санкций и последствия такого противостояния с Россией для Запада. С данным заявлением выступил экономист Василий Колташов.

В интервью агентству «Прайм» экономист указал на отсутствие среди западной экономической элиты специалистов, которые могли бы сказать свое веское слово о неэффективности применяемых к России рестрикций.

«Не нашлось людей, которые, будучи представлены нам как гиганты экономической мысли, способные укрепить западную стратегию в экономике на века, смогли бы донести до политиков мысль, что санкции не будут работать, поскольку мир находится в ситуации подъема товарных рынков и тотальной инфляции», - заявил Колташов.

Эксперт подчеркнул, что в конечном итоге стало очевидным, что «Вашингтонский консенсус» (меры, направленные на усиление роли рыночной системы и снижение влияния государственного сектора. - Прим. ред.) не работает.

«Все эти годы они нахваливали неолиберализм, пропагандировали, что США - великая страна, а так называемый "вашингтонский консенсус" приведет к вечной стабильности и безграничному влиянию на товарные рынки и рынки ценных бумаг», - указал экономист.

Подытоживая, он отметил, что на деле «оказалось, что это не гиганты мысли, а интеллектуальные тараканы, которые просто разбежались по углам».

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен указала на то, что введенные Соединенными Штатами санкции против России, бьют по ценам на рынке США. Позже она предложила учредить специальную коалицию стран, которая вводила бы против России санкции из-за проводимой ею спецоперации на Украине.