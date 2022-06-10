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Минфин США объяснил, как санкции против РФ бьют по американцам

Алиса Краузе
00:41 10.06.2022
Под влиянием антироссийских санкций в США растут цены на топливо и продукты питания.
Минфин США объяснил, как санкции против РФ бьют по американцам
© Фото: Christian Prandl imageBROKER.com Globallookpress
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Антироссийские санкции, введенные Соединенными Штатами на фоне проведения спецоперации ВС РФ, бьют по ценам на рынке США. Такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен.

Член правительства признала, что данные ограничения провоцируют увеличение стоимости топлива и продовольствия. При этом, по ее мнению, в скором времени падения цен на топливо не ожидается и рассчитывать на подобное развитие ситуации не стоит.

На фоне всех описанных изменений и в свете последних событий в мире, как указала Йеллен, экономический рост Соединенных Штатов может заметно замедлиться. Однако до крайности, посчитала она, не дойдет.

«Я не считаю, что нас ожидает рецессия», - обозначила министр финансов в рамках дискуссии, организованной New York Times.

Ранее американский профессор прикладной экономики выразил мнение, что введенные Западом и, в частности, американской стороной санкции против России являются контрпродуктивными. По заявлению специалиста, издержки, которые понесет мировая экономика в связи с ними, будут носить ошеломляющий масштаб.

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