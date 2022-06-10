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В США предложили создать группу стран, вводящих санкции против РФ

Марина Крижановская
03:43 10.06.2022
Отмечается, что Западу якобы необходима многочисленная группа стран для повышения эффективности вводимых санкций.
В США предложили создать группу стран, вводящих санкции против РФ
© Фото: Chuck Myers ZUMAPRESS.com Globallookpress
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В Соединенных Штатах задумались о создании специальной коалиции стран, которая вводила бы против России санкции из-за проводимой ею спецоперации на Украине.

С таким заявлением выступила министр финансов США Джанет Йеллен. Она считает, что Западу якобы необходима многочисленная группа стран для повышения эффективности вводимых санкций. Йеллен выразила свою мысль на площадке газеты New York Times.

«На мой взгляд, нам необходима достаточно многочисленная группа стран, которые были бы согласны вводить санкции против России. Создание такой коалиции необходимо, чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе», - приводит ее слова РИА Новости.

Ранее в американском издании Bloomberg отметили, что санкции, вводимые против России, несут угрозу всему миру. Обозреватель издания отметил, что ограничения против Москвы оказались неэффективными и были введены без учета последствий для других стран.

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