NYT: США опасаются последствий конфискации российских активов Максим Крюков Американские власти беспокоятся, что другие страны решат переориентировать свои активы из долларов в другие валюты. © Фото: White House, Global Look Press Власти Соединенных Штатов Америки остерегаются, что решение о конфискации замороженных счетов Центробанка РФ может подорвать статус Штатов как надежного инвестиционного партнера в глазах других государств. Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на свои источники. По информации американской газеты, возможный сценарий, при котором США могут столкнуться с юридическими и репутационными последствиями в случае изъятия замороженных российских счетов, вызвал массу вопросов в рядах американских госслужащих. Они выразили обеспокоенность по данному решению, которое может подтолкнуть центробанки других стран перевести свои активы из долларов в другие валюты. Издание отмечает, что, в отличие от многих стран Европы, которые открыто призывают использовать замороженные активы России для финансовой помощи Украине, США «гораздо более осторожно» относятся к этому вопросу. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нарушение правил в сфере международных финансов и торговли приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Также российский лидер отметил, что все больше государств мира желают и будут проводить независимую политику в сфере экономики.