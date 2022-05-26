Путин: воровство чужих активов до добра никогда не доводило

Российский лидер отметил, что это «приведет только к проблемам для тех, кто это делает».

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Воровство чужих активов никогда не доводило до добра, и в приоритете тех, кто таким занимется. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время выступления на Евразийском экономическом форуме.

«Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит, а если выражаться простыми словами - это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило - прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», - отметил глава государства.

Также российский лидер отмечал, что все больше государств мира желают и будут проводить независимую политику в сфере экономики.

Напомним, Владимир Путин предложил увеличить с 1 июня размер пенсии неработающим пенсионерам на 10%. Президент добавил, что прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5%, что является выше уровня инфляции.