Украинские войска обстреляли из «Града» город Докучаевск в ДНР

На данный момент о погибших и пострадавших не сообщается.

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Город Докучаевск в Донецкой Народной Республике подвергся обстрелу с украинской стороны. По населенному пункту выпустили пять ракет из БМ-21 «Град». Об этом 12 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:58 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Докучаевск: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в заявлении. На данный момент о погибших и пострадавших не сообщается.

Отметим, в последние дни удары со стороны ВСУ по населенным пунктам заметно усилились. На днях обстрелу подвергся город Стаханов в ЛНР. Согласно официальным сведениям, погибли два человека, еще трое получили ранения. Ранее украинские войска ударили по Донецку.