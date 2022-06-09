«Пытаются убить как можно больше»: как город Стаханов в ЛНР терпит обстрелы ВСУ

В общей сложности сегодняшний обстрел ВСУ, согласно официальным сведениям, унес жизни двух человек, еще трое получили ранения.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"



Украинские вооруженные силы ранним утром нанесли массированный удар по городу Стаханов в Луганской Народной республике из реактивных систем залпового огня. Посреди перекрестка пылает газовый факел, языки пламени вырываются из воронки, оставленной снарядом.

Националисты обстреляли город около пяти часов утра, было выпущено семь снарядов, предположительно, из РСЗО «Ураган». В результате обстрела поврежден газопровод, в настоящее время ведутся восстановительные работы.

Информация о применении по Стаханову «Ураганов» подтверждается уже на месте следующих двух прилетов. Снаряды попали в частный сектор. Еще один снаряд угодил в жилой дом, его жильцы чудом не пострадали. Однако само здание получило критические повреждения, разрушены несколько стен. Заходить внутрь дома опасно, ведь в любой момент может произойти обрушение.

Диаметр воронки после падения снаряда составил больше десяти метров. Местная жительница Ольга Клепач находилась с мужем в комнате, когда весь дом содрогнулся от взрыва.

«Прилетело это все, все кричали. Мы с мужем вдвоем живем, даже было непонятно, что происходит, и мы не могли выйти. Все обрушилось. Разбирали кирпичи, чтобы вылезти с хаты», - описывает женщина.

В соседнем доме повыбивало окна, часть дома также оказалась поврежденной. Елена Литвинова с семьей собиралась через неделю уезжать в Россию к родственникам, но теперь женщине придется отложить поездку, ведь нужно приводить в порядок хозяйство.

Самые серьезные разрушения в результате обстрела получил главный городской стадион «Победа». В прошлом году ему исполнилось 100 лет. Здесь проходили важные футбольные матчи и концерты популярных артистов. В главном корпусе, который выгорел до тла, в спортивных секциях занимались тысячи детей. Республиканское МЧС до сих пор противостоит огню.

За последние две недели этот обстрел Стаханова стал уже вторым. В результате предыдущего, 30 мая, погибли две беременные женщины.

«Проблемы определенные связаны с тем, что они в своей агонии, отступая, все их войска, теряя позиции, пытаются убить как можно больше граждан и разрушить как можно больше домов и социальных объектов на территории Донбасса», - говорит глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков.

Очередной снаряд угодил в жилой многоквартирный дом, в результате чего обрушился целый подъезд трехэтажки. Два верхних этажа от взрыва в этом подъезде попросту вырвало, удар был настолько сильным, что толстые бетонные блоки ломались, как спички. Без жертв не обошлось. Погибла женщина, которая жила на третьем этаже дома.

Население Стаханова насчитывает более 70 тысяч человек. Горожане живут здесь дружно и всегда готовы прийти соседям на помощь. Местные за восемь лет привыкли воспринимать чужую беду как собственную. В общей сложности сегодняшний обстрел ВСУ, согласно официальным сведениям, унес жизни двух человек, еще трое получили ранения.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.