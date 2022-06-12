Герои Труда приняли участие в поднятии флага России на Поклонной Горе в Москве

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Герои Труда и лауреаты Государственной премии РФ 2021 года приняли участие в торжественной церемонии подъема Государственного флага РФ и возложении цветов к Вечному огню у Музея Победы на Поклонной горе в День России. Так, мероприятие сопровождалось композицией «Славься» Михаила Глинки в исполнении военного оркестра Московского гарнизона.

Далее на церемонии прозвучал гимн России. Вместе с тем на мероприятии были курсанты военно-патриотических и общественных организаций. Кроме того, в праздничный день в музейно-храмовом комплексе Вооруженных Сил России Министерства обороны РФ на Соборной площади прошел концерт. Перед зрителями выступили ведущие военные коллективы и творческие ансамбли Москвы и Московской области.

Напомним, кинорежиссер, народный артист России Никита Михалков в День России получил медаль Героя Труда из рук президента РФ Владимира Путина. Во время своего выступления с речью режиссер высказался о проходящей сейчас специальной военной операции по защите республик Донбасса.