В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Сейчас рождается новая Россия»: Михалков о спецоперации на Донбассе

Алексей Курильченко
13:28 12.06.2022
Кинорежиссер выступил с речью во время вручения Государственных наград.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Кинорежиссер, народный артист России Никита Михалков в ходе получения медали Героя Труда от президента России Владимира Путина, выступил с речью. Артист рассказал, что в этот момент почувствовал связь со своим предком, который работал в Кремле.

«Это действительно удивительное, странное ощущение. Я стою здесь, а мой прямой предок Константин Андреевич Михалков в 1615 году в Кремле был хранителем государственной печати у Романа Первого - дедушки Петра Великого. Это соединение, честно скажу вам, оно действительно поразительно - насколько важно это ощущение "корневой системы"», - сказал Михалков.

Также режиссер высказался о проходящей сейчас специальной военной операции по защите республик Донбасса.

«20 лет Россия уходила с края пропасти и пришла к сегодняшнему дню. Мы сегодня - как мне кажется - живем в то время, когда реально рождается новая Россия - там, на Донбассе. Там рождается новая элита», - заявил режиссер.

Ранее Никита Михалков заявил, что происходящее в мире на данный момент - это мировое преступление, реализация очень давних планов, это не конфликт России с Украиной или же с западными странами, а «глобальное наступление на Русскую цивилизацию».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:35 Армия
Видео
Военнослужащие Центра горной подготовки МО РФ возложили цветы к монументам защитников КБР
11:59 Армия
Видео
Евменов заявил, что ВМФ РФ получит 46 кораблей в этом году
11:33 Армия
Видео
ВС РФ в ходе спецоперации за сутки сбили три Су-25 Украины
11:33 Армия
Видео
Средства ПВО РФ сбили за сутки восемь украинских БПЛА, включая один «Байрактар»
10:33 В стране и мире
Песков заявил о желании многих западных компаний вернуться в РФ
Популярное
Видео
МО РФ: ракетами «Калибр» уничтожен склад ВСУ с западным оружием под Тернополем
Видео
Средства ПВО РФ сбили за сутки восемь украинских БПЛА, включая один «Байрактар»
Видео
ВС РФ в ходе спецоперации за сутки сбили три Су-25 Украины
Видео
В Москве состоялся гала-матч Народной футбольной лиги с участием звездных игроков
Видео
МО РФ: высокоточными ракетами уничтожен пункт дислокации наемников под Харьковом
Видео
ПВО ВС РФ в ходе спецоперации сбили два украинских МиГ-29 и один Су-25
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.