«Сейчас рождается новая Россия»: Михалков о спецоперации на Донбассе

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Кинорежиссер, народный артист России Никита Михалков в ходе получения медали Героя Труда от президента России Владимира Путина, выступил с речью. Артист рассказал, что в этот момент почувствовал связь со своим предком, который работал в Кремле.

«Это действительно удивительное, странное ощущение. Я стою здесь, а мой прямой предок Константин Андреевич Михалков в 1615 году в Кремле был хранителем государственной печати у Романа Первого - дедушки Петра Великого. Это соединение, честно скажу вам, оно действительно поразительно - насколько важно это ощущение "корневой системы"», - сказал Михалков.

Также режиссер высказался о проходящей сейчас специальной военной операции по защите республик Донбасса.

«20 лет Россия уходила с края пропасти и пришла к сегодняшнему дню. Мы сегодня - как мне кажется - живем в то время, когда реально рождается новая Россия - там, на Донбассе. Там рождается новая элита», - заявил режиссер.

Ранее Никита Михалков заявил, что происходящее в мире на данный момент - это мировое преступление, реализация очень давних планов, это не конфликт России с Украиной или же с западными странами, а «глобальное наступление на Русскую цивилизацию».