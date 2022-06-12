Концерт в честь Дня России стартовал на Соборной площади Главного храма ВС РФ

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В музейно-храмовом комплексе Вооруженных Сил России Министерства обороны РФ на Соборной площади стартовал концерт, посвященный Дню России. В частности, перед зрителями выступают ведущие военные коллективов и творческих ансамблей Москвы и Московской области, среди которых, в частности, женский хор ансамбля имени Александрова, а также русский народный хор «Стрелковские зарницы».

«Звезда» публикует кадры с места мероприятия. Судя по ним, граждане с восторгом слушают патриотические композиции, и многие из них держат в руках российский триколор. Кроме того, перед концертом в Главном храме ВС РФ прошла божественная литургия, посвященная Святой Троице. А вечером посетителей комплекса ждет праздничный салют.

Ранее президент России Владимир Путин во время церемонии награждения лауреатов Государственной премии поздравил россиян с Днем России. Глава государства отметил, что патриотизм - это ценность, которая веками крепла за счет усилий предков и передавалась следующим поколениям.