Путин на встрече в Кремле рассказал, кем были его предки

Как рассказал Владимир Путин, по свидетельству церковных исповедальных записей, его предки были крестьянами.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин после церемонии награждения лауреатов Государственной премии рассказал на встрече, что его предки были крестьянами.

«У меня действительно в церковных записях все крестьяне», - сказал президент РФ.

Как рассказал Владимир Путин, об этом свидетельствуют церковные исповедальные записи, которые изложены четким почерком.

«Действительно, сохранилось с XVI века. И все жили в двух-трех деревнях в Тверской губернии. Все родственники там жили и ходили практически в одну и ту же церковь», - сообщил Владимир Путин.

Ранее режиссер и актер Никита Михалков во время общения с президентом России Владимиром Путиным и другими награжденными лицами в Кремле рассказал исторический анекдот.

До этого российский президент поздравил россиян с Днем России и вручил награды лауреатам Государственной премии. Во время выступления Владимир Путин заявил, что в нынешнее время нашей стране как никогда нужна сплоченность.