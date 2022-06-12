Путин поздравил россиян с Днем России и призвал к сплоченности

Российский лидер заявил, что в нынешнее время нашей стране как никогда нужна сплоченность.

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Президент России Владимир Путин во время церемонии награждения лауреатов Государственной премии поздравил россиян с Днем России. Российский лидер заявил, что в нынешнее время нашей стране как никогда нужна сплоченность.

«Поздравляю вас и всех граждан страны с Днем России - с государственным праздником, который посвящен нашей родной стране, наполнен гордостью за ее историю, верой в ее будущее. Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными», - заявил президент.

Путин отметил, что патриотизм - это ценность, которая веками крепла за счет усилий предков и передавалась следующим поколениям.

«Такое единство, преданность родине, ответственность за нее завещали наши предки. Мы знаем, какой великой силой обладают эти вековые традиции, нравственные ценности, духовные устои. Они рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России. И сегодня объединяют наш многонациональный народ, для которого во все времена искренние, глубокие чувства патриотизма были и остаются священными», - заявил президент.

Ранее российский экипаж Международной космической станции с борта МКС поздравил соотечественников с Днем России. Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков рассказали о том, что значение этого праздника с каждым годом становится больше для всей страны.