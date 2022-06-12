Михалков рассказал Путину исторический анекдот про Толстого на приеме в Кремле

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Председатель Союза кинематографистов, режиссер и актер Никита Михалков после получения в День России знака Героя Труда во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным и другими награжденными лицами в Кремле рассказал исторический анекдот.

«К Толстому пришел руководитель общества трезвенников. Лев Николаевич спрашивает: “Чем занимаетесь?”. Тот говорит: “Собираемся обществом трезвенников” - “Сколько вас человек?” - “Человек 35” - “И что вы делаете?” - “Сидим, не пьем” - “А зачем собираться, если вы не пьете?”», - рассказал Михалков.

Напомним, Никита Михалков в ходе получения медали Героя Труда от президента России выступил с речью. Артист рассказал, что в этот момент почувствовал связь со своим предком, который работал в Кремле. Также режиссер высказался о проходящей сейчас специальной военной операции по защите республик Донбасса.