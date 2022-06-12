Песков заявил о желании многих западных компаний вернуться в РФ

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Многие компании из Европы и США хотят возобновить свою деятельность на территории России при первой возможности, но вместо этого вынуждены ждать. Об этом заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, есть решение отдельных правительств, есть решение Евросоюза как интеграционного объединения, есть директива для всех вассалов со стороны США, но очень многие предприниматели и из Америки, и из Европы, и нам об этом хорошо известно, - они вынуждены, к сожалению, сейчас пережидать. И при первой возможности они намерены обратно вернуться на наш рынок», - заявил Песков в интервью ТАСС в преддверии ПМЭФ-2022.

Он отметил, что вернуться в Россию для некоторых компаний будет проблематично, так как образовавшийся после их ухода «вакуум» могли заполнить другие фирмы. При это российские власти очень бережно относятся к фирмам, которые остались в России.

«Таких бизнесменов много, таких компаний много, и мы будем к ним так относиться, мы будем создавать им благоприятные условия в будущем», - сказал Песков.

В начале мая Министерство промышленности и торговли России представило список товаров для параллельного импорта - их можно будет ввозить в страну без разрешения правообладателя. В опубликованном списке содержатся автомобили определенных иномарок и запчасти для них, смартфоны, бытовая техника, игровые приставки XBox, PlayStation, часы Apple. Также в списке оказались моющие средства, одежда, обувь и косметика.