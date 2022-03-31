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Участие в юбилейном ПМЭФ-2022 подтвердили представители 69 стран

Игнат Далакян
18:10 31.03.2022
Приглашения на ПМЭФ-2022 были направлены иностранным участникам более чем из 190 государств.
Участие в юбилейном ПМЭФ-2022 подтвердили представители 69 стран
© Фото: Фонд Росконгресс
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В 2022 году состоится 25-й, юбилейный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Участие в этом мероприятии подтвердили представители из 69 стран и территорий, в числе которых США, Великобритания, Германия, Франция, Китай, Япония и Индия.

«В этом году на юбилейный Петербургский международный экономический форум направлены приглашения иностранным участникам более чем из 190 государств», - говорится в заявлении фонда «Росконгресс».

Сообщается, что международное мероприятие пройдет 15-18 июня 2022 года.

Напомним, что в прошлом году Петербургский международный экономический форум прошел 2-5 июня в очном формате. ПМЭФ-2021 посетили 13 тысяч участников из 140 стран мира.

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