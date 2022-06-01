Привитым «Спутником Лайт» разрешили въезжать в Таиланд без теста на коронавирус

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Привитым российской вакциной «Спутник Лайт» разрешили посещать Таиланд без отрицательного ПЦР-теста или антиген-теста на коронавирус. Соответствующее решение приняли местные власти после внесения российской вакцины в список препаратов, сертификаты которых можно загрузить в систему «Таиланд Пасс».

Сейчас в списке разрешенных страной вакцин зарегистрировано 16 препаратов. Среди них есть и двухкомпонентный «Спутник V». С 1 июня все привитые путешественники могут въезжать в Таиланд без нахождения на карантине.

Напомним, с сегодняшнего дня Турция отменяет требование по сдаче ПЦР-тестов и экспресс-тестов на антигены при въезде. Также все ковидные ограничения для въезжающих отменяет Франция.