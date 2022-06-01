Турция отменила все ковидные ограничения на въезд в страну

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Турция с 1 июня отменяет требование по сдаче ПЦР-тестов и экспресс-тестов на антигены при въезде. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

Как уточняется, это связано с изменением ситуации по коронавирусу. Новые правила касаются въезда в страну наземным, воздушным, морским и железнодорожным транспортом.

«При въезде в страну через все пограничные пункты с 1 июня не будут требоваться отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до въезда, или отрицательный экспресс-тест на антиген, сделанный в течение максимум 48 часов после въезда», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что все ковидные ограничения для въезжающих с 1 июня отменяет Франция. В частности, россиянам больше не нужны сертификаты о вакцинации и отрицательные ПЦР-тесты.