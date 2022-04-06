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Франция отменила все коронавирусные ограничения для граждан РФ

Андрей Киркоров
15:56 06.04.2022
С 1 апреля Франция сняла ограничения на выдачу виз всех категорий, включая туристические.
Франция отменила все коронавирусные ограничения для граждан РФ
© Фото: Pixabay
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Россиянам больше не нужны сертификаты вакцинации и отрицательные ПЦР-тесты для въезда во Францию. Также больше не понадобятся международный проездной сертификат и доказательства наличия веских причин для въезда. Об этом заявили во французском консульстве в России.

«Для въезда во Францию из России больше не требуется предоставлять негативные результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген», — говорится в сообщении дипмиссии.

Напомним, с 1 апреля Франция отменила ограничения на выдачу виз всех категорий, включая туристические. Также больше не потребуется сертификат о вакцинации при подаче заявки на визу.

Ранее стало известно, что Франция намерена выслать 35 российских дипломатов. Об этом со ссылкой на близкие к МИД страны источники сообщили в AFP.

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