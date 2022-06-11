Адвокат заявил о неизбежности обмена Виктора Бута на заключенного в РФ американца

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Обмен находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бут на какого-либо осужденного в РФ гражданина США неизбежен. Об этом заявил адвокат Бута в США Стив Зиссу.

«Считаю, что люди в США наконец начинают осознавать: Виктор Бут, независимо от того, является или нет правдой то, что о нем говорили, будет вскоре освобожден, поэтому давайте попытаемся обменять его на какого-то американца, содержащегося под стражей в России. И в последнее время у нас появляется намного больше надежды на то, что люди в США будут реалистично настроены в данном деле. Мы пытаемся поддерживать дух Аллы, его жены, заверяя ее в том, что, по моему мнению, это практически неизбежно вскоре», - заявил юрист в интервью ТАСС.

По словам адвоката, в Штатах «меняются разговоры» о Буте. Так, родственники Тревора Рида, которого в апреле обменяли на россиянина Константина Ярошенко. При этом люди в Вашингтоне начинают прислушиваться к таким призывам.

Напомним, российского предпринимателя Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Спустя четыре года суд в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и финансовой поддержке терроризма и приговорил его к 25 годам лишения свободы. Сам Виктор Бут свою вину отрицает.