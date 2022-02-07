Адвокат Бута рассказал о возможных вариантах досрочного освобождения россиянина

Защита осужденного на 25-летний срок тюремного заключения в США россиянина Виктора Бута готовит несколько вариантов его досрочного освобождения. Об этом в интервью РИА Новости рассказал его адвокат Стив Зиссу.

«Мы продолжаем выстраивать аргументы, которые должны стать основанием для его освобождения, для каждого из возможных вариантов», - сказал он.

Речь идет о передаче Бута в Россию по конвенции о передаче заключенных, обмене заключенными, а также сострадательном освобождении, пояснил юрист.

По его словам, аргументы для всех вариантов взаимосвязаны и дополняют друг друга.

«Нам, на самом деле, все равно, какой именно из вариантов сработает. Главное, чтобы его результатом стало освобождение Виктора и его возвращение домой», - добавил Зиссу.

Российского предпринимателя арестовали в Таиланде в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США с грубым нарушением закона. Спустя четыре года суд в Нью-Йорке признал Бута виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и финансовой поддержке терроризма и приговорил его к 25 годам лишения свободы. Сам бизнесмен обвинения в свой адрес отрицает.

В начале июля прошлого года в России был составлен список осужденных в США соотечественников для их возможного обмена. Соответствующий документ министру иностранных дел Сергею Лаврову передала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Помимо прочих, в списке присутствует Виктор Бут.