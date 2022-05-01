Практика со времен холодной войны: как проходил обмен Ярошенко на Рида

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На бетонном покрытии турецкого аэродрома рядом стоят два небольших пассажирских самолета. Российский и американский. Из одного выходят три человека. Двое в белых рубашках и пиджаках объясняют что-то третьему в простой футболке-поло. Тот смотрит вниз, в землю. Это российский пилот Константин Ярошенко. У него в руках небольшая прозрачная сумка, чтобы охранникам было видно, что внутри, и лист бумаги. До обмена, которого ждали 12 лет, остается всего несколько минут.

От российского самолета идет группа из четырех человек. Один из них - бывший морской пехотинец США Тревор Рид. Его две большие сумки несет помощник. Навстречу - группа, которая сопровождает российского пилота Константина Ярошенко. Рид не останавливается и проходит прямо в американский самолет. Ярошенко и сопровождающие его американцы задерживаются, чтобы о чем-то поговорить с россиянами. Идут последние секунды, когда Константин Ярошенко под стражей. Он провел в американской тюрьме 12 лет.

И только один жест - мимоходом вытертые слезы - показывает, что на душе сейчас у Константина Ярошенко. Все кончилось. Он уже на территории своей страны, в российском самолете, где действуют российские законы. Сначала Ярошенко осматривают медики. На запястьях и лодыжках - следы от наручников. Очевидно, он был закован весь многочасовой перелет из США в Турцию.

Константина Ярошенко в США осудили даже не за преступление, а за то, что американским правоохранительным органам показалось, что он может организовать транспортировку крупной партии наркотиков из Африки в Америку. Ярошенко вину не признал - трижды подавал апелляции. Безрезультатно. И вот уже Москва. В аэропорту Внуково пошли навстречу семье пилота - жена и дочь встречают его прямо возле самолета.

У дочери Константина Ярошенко Екатерины на минувших выходных был день рождения и освобождение папы - лучший подарок. От имени семьи со «Звездой» разговаривает адвокат пилота Алексей Тарасов.

«Много людей над этим работало, переговоры проходили на уровне первых лиц двух стран, я уже говорю. Что это буквально пасхальное чудо, потому что решение принято в конце прошлой недели», - рассказал адвокат Ярошенко Алексей Тарасов.

А вот на кого поменяли Ярошенко. Это Тревор Рид, бывший американский морпех. Как пишут американские СМИ, в Россию он приехал к своей девушке, и учиться русскому языку. На одной из вечеринок напился и начал буянить. Очевидцы вызвали полицию, но по дороге в отделение Рид начал драку. Прямо в машине ударил одного из полицейских, и напал на другого. Очень вероятно, что в Америке его бы застрелили на месте. В России - отправили в колонию. Вот он перед обменом - уже выходит на свободу, в ватнике и ушанке. И русский выучил.



А в США дело Рида теперь считается политическим - якобы его посадили в колонию за то, что он служил в американской армии. Возвращение блудного морпеха обставляют как настоящее шоу. Американские СМИ показывают, как родители Рида готовятся к встрече сына, вывешивая звездно полосатое полотнище перед домом.

Следом, дают настоящую пресс-конференцию на лужайке пожилая пара в одинаковых футболках с эмблемой.

«Мы американцы и должны держаться друг за друга. Мы приходим друг другу на выручку всегда, когда это необходимо. Именно так, как президент пришел на выручку нашему сыну!», - заявляет отец Рида.

Американские СМИ преподносят это, как победу Джо Байдена, который помог американской мечте «спасенного рядового Рида» сбыться.

«Я не буду ходить на работу. Я буду оставаться дома с Тревором каждый день и каждый день готовить ему все, что он захочет. Его любимые блюда каждый день», - сказала мать Тревора Рида

Еще в 2019 году Россия предлагала США обменять Ярошенко на любого американца, который осужден в нашей стране. Ответа не было. В 2021 году вопросы обмена заключенными обсуждали лично Владимир Путин и Джозеф Байден на встрече в Женеве, но американцы снова ничего не предприняли. Почему же обмен произошел именно сейчас? Возможно разгадка в рекордно низком рейтинге американского президента - всего 41%.

Джо Байдену было необходимо пиар-шоу, и обмен стал удачным поводом. Байден лично сообщил безутешной семье о том, что их сын уже летит домой и тут же заявил прессе, что сам принимал участие в этой сложнейшей операции.



Возможно, за этим обменом последуют и другие. В американских тюрьмах сейчас находятся десятки россиян. Не потому что наши сограждане так активно нарушают законы Соединенных Штатов. В настоящее время 110 стран мира имеют договоры об экстрадиции с Америкой, то есть, каждый россиянин, осужденный в третьей стране, может быть перевезен в Соединённые Штаты, если того захотят в Белом Доме. А там, видимо, очень этого хотят, ведь скоро понадобится спасать из плена американских наемников, блокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

«Американцы также считают, что сейчас могут в плен попасть, то есть в распоряжение российской стороны, попасть немало американских граждан. Администрация именно по этому имеет в виду эту перспективу, что может быть действительно придется менять немалое количество американских пленников на российских граждан или идти на уступки в этом вопросе», - объяснил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

На наших соотечественников объявлена настоящая охота по всему миру. Предприниматель Виктор Бут в США отбывает 25-летний срок по обвинению в финансировании терроризма. Вину не признает. Еще одного нашего соотечественника Романа Селезнева американские спецслужбы схватили на Мальдивах в 14 году, вывезли в Штаты и обвинили в кибермошенничестве. Срок - 27 лет лишения свободы. И вот какие условия содержания в американских тюрьмах, особенно для тех, кто не признает себя виновными.

Обмен заключенными - устоявшаяся практика еще со времен холодной войны. Так США и СССР показывали всему миру, что диалог между ними еще возможен. Впрочем, сегодня, говорят эксперты, рано делать выводы о глобальном потеплении в отношениях двух стран. Пока можно порадоваться только личному счастью семей американца Тревора Рида и россиянина Константина Ярошенко, которые наконец вернулись домой.