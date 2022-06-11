По словам дипломата, Украина про поддержке НАТО превращается в «анти-Россию», которая проводила неприкрытый геноцид русскоязычного населения на востоке своей страны.

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Россия не могла оставить Донбасс на растерзание украинским националистам, поэтому Москва пошла на решительные меры. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов на приеме в российском диппредставительстве в преддверии Дня России.

«Россия всегда выступала за систему равной и неделимой безопасности. Однако наши справедливые и обоснованные требования о гарантиях безопасности последовательно игнорировались на Западе. В результате непрекращающегося расширения на восток НАТО достигла российских границ», - заявил посол.

Он отметил, что Украина про поддержке НАТО превращается в «анти-Россию», которая проводила неприкрытый геноцид русскоязычного населения на востоке страны.

«В этих условиях мы не могли оставить Донбасс на растерзание неонацистам. Российские решительные действия - вынужденная и своевременная мера, продиктованная целью дать упреждающий отпор агрессии», - отметил дипломат.

Антонов охарактеризовал состояние российско-американского диалога, который зашел в тупик. При этом условий для выравнивания американо-российских отношений на сегодняшний день нет.