Посол Антонов заявил, что РФ не могла оставить Донбасс на растерзание националистам
Россия не могла оставить Донбасс на растерзание украинским националистам, поэтому Москва пошла на решительные меры. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов на приеме в российском диппредставительстве в преддверии Дня России.
«Россия всегда выступала за систему равной и неделимой безопасности. Однако наши справедливые и обоснованные требования о гарантиях безопасности последовательно игнорировались на Западе. В результате непрекращающегося расширения на восток НАТО достигла российских границ», - заявил посол.
Он отметил, что Украина про поддержке НАТО превращается в «анти-Россию», которая проводила неприкрытый геноцид русскоязычного населения на востоке страны.
«В этих условиях мы не могли оставить Донбасс на растерзание неонацистам. Российские решительные действия - вынужденная и своевременная мера, продиктованная целью дать упреждающий отпор агрессии», - отметил дипломат.
Антонов охарактеризовал состояние российско-американского диалога, который зашел в тупик. При этом условий для выравнивания американо-российских отношений на сегодняшний день нет.