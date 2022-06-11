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«Предпосылок нет»: посол Антонов о возможности улучшения отношений между США и РФ

Марина Крижановская
02:43 11.06.2022
Анатолий Антонов указал на то, что «добрые и хорошие» отношения нужны обеим сторонам и добавил, что США без России в одиночку не справятся с глобальными вызовами.
«Предпосылок нет»: посол Антонов о возможности улучшения отношений между США и РФ
© Фото: Ministry of Foreign Affairs of R Twitter.com Globallookpress
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Условий для выравнивания американо-российских отношений на сегодняшний день нет. С таким заявлением выступил Чрезвычайный и Полномочный посол России в США Анатолий Антонов.

Посол добавил, что «бегать» за американцами российская сторона не намерена, если им не нужны отношения, предлагаемые Россией.

«Предпосылок выправления отношений на сегодняшний день я не вижу. Хочу сказать, что если американцам не нужны отношения, которые мы предлагаем, мы бегать за ними не будем», - заявил Антонов во время дипломатического приема по случаю праздника Дня России.

Высокопоставленный дипломат выразил уверенность, что «добрые и хорошие» отношения нужны обеим сторонам. Анатолий Антонов добавил, что США в одиночку не справятся без России с глобальными вызовами.

«Я считаю, что добрые и хорошие отношения между Россией и США выгодны и нам, и США. Как бы Америка ни была сильна, никогда они в одиночку не победят в борьбе с терроризмом. Не решат проблемы стратегической стабильности без нас, проблему изменения климата», - приводит слова Антонова РИА Новости.

Также во время торжественного приема Антонов сообщил, что отношения США и России достигли критической точки. Он добавил, что взаимоотношения обеих стран испортились благодаря усилиям американской стороны.

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