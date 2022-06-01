«Орланы» и «Ураганы»: кадры поражения позиций ВСУ в ходе боевой работы расчетов РСЗО

Силами артиллерии и беспилотников были уничтожены замаскированная бронетехника и опорный пункт противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Батарея 220 мм РСЗО «Ураган» от операторов БПЛА «Орлан-10» получила координаты обнаруженных украинских укрепленных позиций. После того, как цель была получена, батарея выдвинулась на огневую позицию и нанесла удар по замаскированной бронетехнике и опорному пункту ВСУ.

В результате нанесенного удара расчетами РСЗО Центрального военного округа удалось уничтожить бронетехнику, живую силу и средства огневого поражения украинских подразделений. После выполнения огневой задачи расчеты сменили огневую позицию и перезарядили системы залпового огня.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказала о совместной работе «Орланов-10» и «Ураганов» в ходе специальной операции. После того, как российские военнослужащие запускают БПЛА в небо, оператор беспилотника передает координаты противника. Благодаря оптике дрона на земле оператор видит четкое изображение. После получения данных о расположении вражеских сил идет подготовка к пуску РСЗО.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить население Луганской и Донецкой народной республики, провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

Материал подготовили: Максим Крюков и Олег Давыденков.