Один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Ленобласти

© Никита Николенко, rusvys Вконтакте

Отмечается, что восстановление строительных конструкций жилого дома будет профинансировано из резервного фонда правительства Ленинградской области. В ближайшее время состоится заседание районной комиссии по ЧС, на котором будет принято решение о возможности возвращения жителей в квартиры дома.

Ранее в многоквартирном доме в Мытищах произошел взрыв газа, в результате которого погиб один человек. Сообщалось также о двух пострадавших вследствие происшествия.

До этого жители подмосковного Раменского сообщили о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Гурьева. Сообщалось, что в доме мог произойти взрыв газа.