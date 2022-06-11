Один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Ленобласти
Сообщается, что восстановление строительных конструкций жилого дома будет профинансировано из резервного фонда правительства Ленинградской области.
© Фото: Константин Алексеев, rusvys Вконтакте
Один человек госпитализирован после взрыва газа в доме в Ленинградской области, 21 человек эвакуирован. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.
«В жилом доме в поселке Русско-Высоцкое произошел взрыв бытового газа, вызвавший повреждения бетонных конструкций. Хозяин квартиры госпитализирован. Из дома эвакуирован 21 человек. На месте работают спасатели», - цитирует РИА Новости сообщение.
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