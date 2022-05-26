В Раменском произошел пожар в пятиэтажном жилом доме

По неподтвержденным данным, в доме мог произойти взрыв газа.

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Жители подмосковного Раменского сообщили о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Гурьева. Очевидцы также сообщают о звуке взрыва, однако официально информация не подтверждена.

На место возгорания прибыли экстренные службы. О пострадавших в результате пожара не сообщается.

Ранее в московском районе Лефортово загорелась хозпостройка на территории храма Петра и Павла. Сообщается, что площадь возгорания составила 150 квадратных метров. По последним данным, возгорание локализовано.