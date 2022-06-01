Один человек погиб и два пострадали при взрыве в жилом доме в Мытищах

Городская администрация сообщила, что на место ЧП выехали две бригады скорой помощи, в медучреждение увезли ребенка и его мать.

© Видео: Telegram, pressmytyshi © Фото: Telegram, pressmytyshi

В многоквартирном доме в Мытищах, по предварительным данным, произошел взрыв газа, в результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщили в подмосковной прокуратуре.

«По предварительным данным, в многоквартирном жилом доме в г. Мытищи на улице Мира произошел хлопок газа. Один человек погиб, двое госпитализированы, в том числе малолетний ребенок. Информация о пострадавших уточняется», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В связи с произошедшим прокуратура организовала проверку. Городская администрация сообщила, что на место ЧП выехали две бригады скорой помощи, в медучреждение увезли ребенка и его мать.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, открытое горение в здании уже удалось ликвидировать. На данный момент жителей многоквартирного дома эвакуировали, территорию огородили, проводится обследование дома.