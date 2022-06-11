В ДНР сообщили об артобстреле Донецка со стороны ВСУ

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Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Донецк, выпустив 15 снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлению города Донецк: выпущено 15 снарядов калибром 155 мм», - говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. ВСУ выпустили по местности пять снарядов калибром 155 мм.

До этого в ДНР сообщили об атаке Донецка ВСУ из РСЗО «Град». Представительство ДНР в СЦКК заявило о пуске 40 ракет украинской стороной.