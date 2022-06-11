В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка

ВСУ в 16:50 выпустили по местности пять снарядов калибром 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

© Фото: Народная милиция ДНР

Вооруженные силы Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка. В представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ в 16:50 выпустили по местности пять снарядов калибром 155 мм.

«По уточненным данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР противник осуществил обстрел Куйбышевского района Донецка со своих позиций расположенных в районе н.п. Желанное с применением артиллерийских систем калибром 155 мм», - сообщило ведомство у себя в Telegram.

Ранее в ЛНР сообщили о повреждении здания администрации Первомайска при обстреле со стороны ВСУ. Вместе с тем поврежденными оказались многоквартирный жилой дом и центр культуры.