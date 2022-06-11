«Возвращение домой»: эмоции жителей Мелитополя после получения паспорта РФ

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Первые жители Мелитополя, которые получили российские паспорта, рассказали о своих впечатлениях с заветным документом на руках. Каждый из получивших удостоверение личности говорит, что ждал этого момента.

«Спасибо! Просто возвращение в Россию. Родилась в 50-м году в России и прожила там 20 лет, а теперь опять я в России», - рассказала одна из местных жительниц.

Другая посетительница пункта выдачи документов отметила, она понимает, что «Россия здесь навсегда» и тоже назвала получение российского гражданства возвращением домой.

«Мы долго этого ждали, я давно хотела быть россиянкой. Я сама уроженка Донбасса, поэтому у меня родственники в России, дети, внуки и правнуки даже. Поэтому я очень рада, что перешла в российское гражданство. У меня пятеро детей, мы все за Российскую Федерацию», - говорит Галина Берекутина. «Всем низкий поклон. Всем русским ребятам, их родителям, которые воспитали настоящих мужиков, которые защищают нашу Родину», - отметила еще одна жительница Мелитополя.

Напомним, несколько десятков жителей Херсонской и Запорожской областей стали гражданами России. Сегодня российский паспорт выдали 30 гражданам, которые раньше всех подавали документы. Первый шаг на пути к новому они сделали сознательно и не жалеют о своем выборе.