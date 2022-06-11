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«Мы долго этого ждали»: как в Мелитополе выдали первые российские паспорта

Виктория Косогляденко
Елизавета Потейчук
18:28 11.06.2022
Вместе с тем улицам Мелитополя было решено вернуть их исторические названия, которые меняли после Майдана.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Несколько десятков жителей Херсонской и Запорожской областей стали гражданами России. В регионах стартовала выдача паспортов российского образца. Каждый перед тем, как взять в руки заветный документ, зачитывает несколько строк из присяги, причем эти слова граждане произносят по собственному желанию и говорят про свой выбор смело, потому что им больше не страшно.

 «В жизни что-то надо менять, поэтому будем меняться к лучшему, мы долго этого ждали, я давно хотела быть россиянкой», - говорит жительница Мелитополя Галина Берекутина.

Сегодня российский паспорт выдали 30 гражданам, которые раньше всех подавали документы. Первый шаг на пути к новому они сделали сознательно и не жалеют о своем выборе. До Ирины Щукиной очередь еще не дошла. На церемонии вручения паспортов женщина находится из-за сына. Теперь в их большой семье на одного  россиянина больше.

В Мелитополе взялись восстанавливать историческую справедливость. Улицам города решено вернуть их исторические названия, которые меняли после Майдана.

«Здесь висела доска создателя теории нацизма Донцова. Этот человек опасен и интересен тем, что его ценил Гитлер, и он вел псевдонаучную основу для этнических чисток для убийств русских евреев, поляков, цыган и так далее. Людям навязывали героев в виде предателей, которых в лучшем случае надо было посадить в тюрьму или казнить», - объяснил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Сегодня проспект, который последние годы носил имя одного из идеологов украинского национализма Донцова, стал улицей Судоплатова. Легендарный разведчик, который, напротив, боролся с нацизмом, жил в Мелитополе и многое сделал для города.

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