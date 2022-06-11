Согласно изданию, на Украине почти полностью истощились боеприпасы для советского вооружения, которое составляет основу арсенала украинской армии.

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На Западе не верят в победу Киева в противостоянии с Москвой. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«На Украине почти полностью истощились боеприпасы для советского вооружения, которое составляет основу арсенала украинской армии. Эти системы стоят на вооружении у восточноевропейских стран, но у них уже закончились излишки, которые можно было бы пожертвовать», - говорится в статье газеты.

Как пишет американское издание, из-за превосходящей в разы огневой мощи Вооруженных сил России западные страны больше не верят в успех украинских боевиков.

Ранее в Канаде подтвердили, что страны Запада призывают Киев уступить территории. По словам канадского депутата Бейкера, «есть усталость» от Украины в некоторых западных странах.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил о неспособности Вооруженных сил Украины к наступлению. Президент Украины признал, что Российская Федерация превосходит их в плане техники.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.