По словам канадского депутата Бейкера, «есть усталость» от Украины в некоторых западных странах.

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Усталость западных стран от украинского кризиса выражается в призывах к Киеву уступить территории. Об этом заявил депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер.

«Есть усталость от Украины в некоторых западных странах. Говорили, что Украина, может быть, должна отдать территории. Да, есть такие разговоры, и меня это очень волнует», - цитирует Бейкера портал News.ru.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что от западных стран поступают Киеву призывы уступить территории. Согласно его словам, определенными политическими устами Украине предлагают новую повестку.