Финляндия отказалась выполнять условия Турции для вступления в НАТО

Сообщается, что Финляндия отказалась передать Турции людей, которые, по мнению представителей страны, были связаны с признанной в Турции террористической организацией.

© Фото: IMAGO, Sascha Steinach, Globallookpress

Власти Финляндии отказались выдавать Турции участников движения проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет», которое Анкара считает террористическим, ради вступления в Североатлантический альянс. Об этом пишет местная газета Ilta-Sanomat.

«Финляндия не согласилась передать Турции людей, которые, по мнению представителей страны, были связаны с движением Гюлена или курдской организацией РПК, признанной в Турции террористической организацией», - сообщает РИА Новости со ссылкой на местное СМИ.

Отмечается, что к началу лета Анкара подала в Финляндию десять запросов об экстрадиции, семь из которых были удовлетворены. Двое были экстрадированы, однако, по данным издания, они никак не были связаны с терроризмом.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что не видит условий, которые позволили бы ему снять возражения Анкары, касающиеся возможности присоединения Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу. Эрдоган отметил, что НАТО не станет «прокладывать путь терроризму», ибо он способствует обеспечению безопасности.