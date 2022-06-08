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Эрдоган заявил, что Турция продолжит выступать против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Елизавета Потейчук
20:38 08.06.2022
Турецкий лидер отметил, что Североатлантический альянс не станет «прокладывать путь терроризму», ибо он способствует обеспечению безопасности.
Эрдоган заявил, что Турция продолжит выступать против вступления Швеции и Финляндии в НАТО
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в настоящее время не видит условий, которые позволили бы ему снять возражения Анкары, касающиеся возможности присоединения Швеции и Финляндии к НАТО.

«Пока террористы PPK/YPG (Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны, - "ИФ") присутствуют в парламенте Швеции, пока представители террористических группировок проводят демонстрации на улицах Стокгольма, пока интервью с лидерами террористов транслируют в эфире телеканалов страны, мы не можем сказать им: "Идите и присоединитесь к НАТО"», - цитирует «Интерфакс» слова Эрдогана с пресс-конференции с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Турецкий лидер добавил, что на территории Финляндии тоже есть такие же «террористические группировки». По мнению Эрдогана, Североатлантический альянс не станет «прокладывать путь терроризму», ибо он способствует обеспечению безопасности.

Ранее в СМИ выразили мнение, что граница Финляндии и России может стать «стратегическим кошмаром» для НАТО в случае принятия скандинавской страны в альянс. Вступление в альянс Финляндии и Швеции может иметь больше недостатков, чем преимуществ, считает старший эксперт по международной безопасности Эмма Эшфорд.

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