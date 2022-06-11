В МО РФ заявили о закладке шести кораблей и подводных лодок в День России

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Шесть кораблей и подводных лодок заложат на российских верфях 12 июня. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«12 июня, в День России, на ведущих судостроительных предприятиях страны состоится церемония массовой закладки шести боевых кораблей для Военно-Морского Флота. Церемония пройдет под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова», - сообщает российское оборонное ведомство.

Отмечается, что главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов примет участие в церемонии в режиме видеконференцсвязи, а сам будет находиться на предприятии «Адмиралтейские верфи». Главнокомандующий ВМФ даст команду на начало работ по строительству кораблей.

Ранее корабли Северного флота Российской Федерации провели учения «Кумжа-2022». Отработать взаимодействие было главной задачей этих учений. Они проходят на Северном флоте больше 20 лет и считаются одной из лучших морских практик.

До этого Министерство обороны Российской Федерации показывало кадры пуска ракеты «Калибр» с борта фрегата Черноморского флота. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины.