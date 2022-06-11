Армия Армия Армия

В МО РФ заявили о закладке шести кораблей и подводных лодок в День России

Игнат Далакян
16:10 11.06.2022
Команду на начало работ по строительству кораблей даст главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.
В МО РФ заявили о закладке шести кораблей и подводных лодок в День России
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
Читайте нас на:

Шесть кораблей и подводных лодок заложат на российских верфях 12 июня. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«12 июня, в День России, на ведущих судостроительных предприятиях страны состоится церемония массовой закладки шести боевых кораблей для Военно-Морского Флота. Церемония пройдет под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова», - сообщает российское оборонное ведомство.

Отмечается, что главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов примет участие в церемонии в режиме видеконференцсвязи, а сам будет находиться на предприятии «Адмиралтейские верфи». Главнокомандующий ВМФ даст команду на начало работ по строительству кораблей.

Ранее корабли Северного флота Российской Федерации провели учения «Кумжа-2022». Отработать взаимодействие было главной задачей этих учений. Они проходят на Северном флоте больше 20 лет и считаются одной из лучших морских практик.

До этого Министерство обороны Российской Федерации показывало кадры пуска ракеты «Калибр» с борта фрегата Черноморского флота. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:18 В стране и мире
Видео
Глава СВР: в попытках «отменить РФ» Запад думает, что ему повинуется весь мир
14:37 В стране и мире
Путин подписал закон о запрете работать в такси водителям с судимостью
13:17 В стране и мире
Вучич проигнорировал требования Германии ввести санкции против РФ
11:11 Армия
Видео
ПВО ВС РФ в ходе спецоперации сбили два украинских МиГ-29 и один Су-25
09:37 В стране и мире
Росавиация продлила режим ограничения полетов в центре и юге России до 18 июня
Популярное
Видео
МО РФ: высокоточными ракетами уничтожен пункт дислокации наемников под Харьковом
Видео
ПВО ВС РФ в ходе спецоперации сбили два украинских МиГ-29 и один Су-25
Видео
Пошел пакет, покидаем позиции: работа «Града» НМ ДНР по позициям ВСУ под Авдеевкой
Видео
Корреспондент «Звезды» показал огонь по позициям ВСУ прямо из окопа
Видео
В Благовещенске открыт первый автомобильный мост между РФ и КНР
Украинская делегация в ЮНЕСКО обвинила Москву в «представлении угрозы для украинского борща»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.