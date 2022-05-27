В суровых северных водах: кадры с учений Северного флота «Кумжа-2022»

Отработать взаимодействие - главная задача учений «Кумжа». Они проходят на Северном флоте больше 20 лет и считаются одной из лучших морских практик.

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Корабли Северного флота занимают свои места в кильватерном строю. Выстраиваясь в линию, идут друг за другом. Впереди малый ракетный корабль, съемочная группа находится на фрегате «Адмирал Горшков». За ним - большой противолодочный корабль «Североморск». Корабельная группа движется в сторону Баренцева моря на учения «Кумжа-2022».

Группа условных диверсантов идет на прорыв. Боевые корабли - ее цель. Задача - нанести отряду максимальный урон. Для этого на катере внушительный запас взрывчатки. Но военные моряки готовы ко всему, врага и близко не подпускают.

Огонь по диверсантам открывают на поражение. А мины, угрожающие судоходству, находящиеся в 30 метрах от борта, уничтожают пулеметной очередью.

За маневрами боевых кораблей следят десятки пар глаз. Это слушатели Военной академии Генштаба Вооруженных сил, полковники и генералы. В основном Сухопутных войск. Будущие командиры соединений и объединений должны иметь полное представление о силах и возможностях флота.

«Для экипажей и командиров кораблей это очень важное мероприятие, потому что необходимо постоянно поддерживать уровень подготовки. На этих учениях это отрабатывается в ходе выполнения боевых упражнений, как ракетных стрельб, так и артиллерийских», - заметил начальник штаба 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота Владимир Кузьмин.

Резкая смена погодных условий здесь, на море, «сухопутчикам» тоже в новинку. Всего пара минут, не больше - и видимость нулевая. Но современные радары позволяют видеть сквозь самый плотный туман и густые облака. Фрегат отражает атаку противника с неба.

Артустановка может поражать воздушные цели на расстоянии до 18 километров. Скорострельность - 30 выстрелов в минуту. Орудие еще не успевает остыть, как поступает новая вводная - начать подводную «охоту».

«Сейчас работает авиация Северного флота. Вертолет ведет поиск с помощью гидроакустической системы. Ее опускают в воду, где она видит, а скорее даже чувствует все на глубине до 8 000 метров», - прокомментировала корреспондент «Звезды» Елена Сивонен.

Отработать взаимодействие - главная задача учений «Кумжа». Они проходят на Северном флоте больше 20 лет и считаются одной из лучших морских практик.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов