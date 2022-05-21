По вражеской цели: кадры пуска «Калибра» с фрегата Черноморского флота

Российские ВС в ходе спецоперации по защите Донбасса нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам украинской военной инфраструктуры.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало кадры пуска ракеты «Калибр» с борта фрегата Черноморского флота.

Как сообщили в МО РФ, российские Вооруженные силы в ходе спецоперации по защите Донбасса нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам украинской военной инфраструктуры.

«Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил пуск крылатой ракетой «Калибр” по назначенной наземной цели», - говорится в сообщении министерства.

Сегодня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что на железнодорожной станции под Житомиром «Калибрами» была уничтожена крупная партия западного вооружения. Утверждалось, что его европейские страны и Соединенные Штаты поставили для украинской армии.

Ранее российское военное ведомство опубликовало видео пуска трех высокоточных ракет «Оникс» по объектам ВСУ с побережья Черного моря.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите народных республик Донбасса. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

Впоследствии в Кремле обратили внимание, что в отношении операции РФ не может использоваться формулировка «оккупация» Украины - операция проводится с целью демилитаризации и денацификации страны.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.