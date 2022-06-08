Посол РФ в США рассказал, что получил письмо с призывом отказаться от Родины

Он сообщил, что посольство России потребовало объяснений от Госдепа США.

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Чрезвычайный и Полномочный посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что некоторое время назад получил письмо, призывавшее его отказаться от России и осудить действия ее президента.

Он добавил, что в письме также было предложение обратиться в офис первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман. Данную информацию посол Антонов озвучил в эфире Первого канала.

«В свой адрес я недавно получил письмо по почте с призывом отказаться от Родины, чтобы я осудил действия российского президента. И мне предложили, если я так пожелаю, обратиться в офис первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман», - поделился информацией российский посол в США.

Высокопоставленный дипломат отметил, что вряд ли существует вероятность получения подобных писем американским послом или дипломатами в Москве. Он сообщил, что посольство России потребовало объяснений от Госдепа США.

«Я не думаю, что американский посол или американские дипломаты в Москве получают такого рода, я считаю, провокационные письма», - подытожил в эфире Анатолий Антонов.

Немногим ранее посол Антонов рассказал о состоянии российско-американского диалога. Он пояснил, что доверие между сторонами подорвано, а взаимодействие сторон «во многом сведено лишь к обсуждению технических проблем».