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Путин подписал закон о запрете работать в такси водителям с судимостью

Елизавета Потейчук
14:37 11.06.2022
Вместе с тем к вождению автобусов, трамваев и троллейбусов не будут допущены лица, имеющие судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Путин подписал закон о запрете работать в такси водителям с судимостью
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете работать водителям такси и автобусов с судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, а также за преступления средней тяжести. Согласно документу, к вождению такси при перевозке пассажиров и багажа не допускаются лица с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, «а также преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества».

Кроме того, к управлению такси не допускаются лица, которые подвергнуты уголовному преследованию за совершенные преступления. Вместе с тем к вождению автобусов, трамваев и троллейбусов не будут допущены лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость либо подвергающиеся уголовному преследованию за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. При этом документ предусматривает расторжение трудовых договоров с работниками, которые не предоставили работодателю справку об отсутствии судимости, эти же нормы затрагивают трудовые договоры с гражданами стран ЕАЭС. Уточняется, что нормы должны вступить в силу с 1 марта следующего года.

Напомним, в конце мая Государственная дума РФ на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, в двух последних случаях это также касается водителей автобусов и трамваев.

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