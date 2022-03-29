РБК: Минтранс разработал законопроект о передаче данных агрегаторов такси в ФСБ

В службу может передаваться информация, которая используется для обработки, хранения и передачи заказов легкового такси.

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Министерство транспорта России разработало законопроект, который предлагает службам заказа такси передавать данные в Федеральную службу безопасности РФ (ФСБ). Речь идет об информации, которая используется для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси.

Как сообщает РБК, законопроект согласован Минюстом, Ространснадзором, Минтрудом, Минфином, Минэкономразвития, Минпромторгом, ФНС и Минздравом. Также законопроект предусматривает передачу данных в Региональную навигационно-информационную систему (РНИС).

Также в законопроекте предлагается ввести минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа, ограничить количество такси в регионах, ввести ответственность агрегаторов в случае причинения вред пассажирам, ввести региональные реестры перевозчиков. В ближайшее время новая версия законопроекта будет внесена в Госдуму.

Правительство Российской Федерации утвердило программу экспериментального правового режима по эксплуатации беспилотного транспорта. Данный эксперимент позволит использовать беспилотные автомобили в качестве такси в Москве. Первой зоной для запуска выбран район Ясенево.