ГД приняла закон о запрете водителям с судимостью работать в такси

Отмечается, что подобные меры коснутся не только российских граждан, но и водителей из стран ЕАЭС.

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Государственная дума РФ на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, в двух последних случаях это также касается водителей автобусов и трамваев. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как отмечается в документе, речь идет о неснятой или непогашенной судимости по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, похищении человека, грабеже, разбое, преступлениях на сексуальной почве, а также против общественной безопасности и конституционного строя.

Кроме того, сообщается, что подобные меры коснутся не только российских граждан, но и водителей из стран ЕАЭС. Для них потребуется справка о несудимости на их родине с переводом на русский язык.

Ранее Государственная дума Российской Федерации денонсировала соглашение о пенсионных гарантиях граждан стран Союза Независимых Государств. В пояснительных материалах к документу отмечается, что положения договора, подписанного более 30 лет назад, уже не соответствуют «идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств» СНГ.

До этого глава комиссии по мандатным вопросам Отари Аршаба заявил, что Госдума РФ может в среду рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Валерия Рашкина. Сообщалось, что, как только поступят материалы, комиссия подготовит постановление и вынесет его на рассмотрение палаты.