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Япония запретила экспорт в Россию бульдозеров, самосвалов и грузовых автомобилей

Марина Крижановская
04:44 10.06.2022
Отмечается, что запрет вступит в силу с 17 июня.
Япония запретила экспорт в Россию бульдозеров, самосвалов и грузовых автомобилей
© Фото: Annette Hempfling imageBROKER.com Globallookpress
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Власти Японии заявили о введении очередного запрета на поставки в Россию. Так, было объявлено о прекращении в Россию экспорта грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров. Запрет вступит в силу с 17 июня. Об этом на пресс-конференции заявил министр экономики, промышленности и торговли Коити Хагиудо.

«Во взаимодействии с мировым сообществом Япония принимает жесткие меры в отношении России <...>. В свете решений правительства от 7 июня, принявшего запрет на экспорт в Россию товаров, укрепляющих ее промышленную базу, <...> с 17 июня вводится запрет на экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и других видов оборудования», - приводит его слова РИА Новости.

До этого, в середине мая, японские власти выступили против отправки в Россию высокотехнологичного оборудования. Отмечается, что запрет экспорта коснулся и 3D-принтеров, и оборудования для проведения квантовых вычислений.

Ранее Министерство иностранных дел Японии заявило, что продолжит консультации с Россией по соглашению о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов несмотря на то, что Российская Федерация в одностороннем порядке приостановила действие данной договоренности.

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