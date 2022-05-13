Япония запретила экспорт в Россию высокотехнологичного оборудования

Сообщается об одобрении запрета на поставки правительством Японии. Он вступит в силу 20 мая.

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Японские власти выступили против того, чтобы в Россию на экспорт отправлялось высокотехнологичное оборудование. Отмечается, что запрет экспорта касается и 3D-принтеров, и оборудования для проведения квантовых вычислений.

С данным запретом выступило японское министерство экономики, торговли и промышленности. Информацию сообщает агентство ТАСС. Сообщается, что запрет на поставки одобрен правительством Японии, он вступит в силу 20 мая.

Ранее приводилась информация о новых санкциях Японии против России. Тогда сообщалось, что ограничительные меры предусматривают расширение запрета на поставки продукции российским компаниям, связанным с военно-промышленным комплексом России.

Также Япония планировала расширить эмбарго на отправку в РФ передовых технологий. В частности речь шла о запрете на поставки квантовых компьютеров.