Япония продолжит консультации с РФ о промысле морских ресурсов

Ранее Россия в одностороннем порядке приостановила соглашение о рыбном промысле у Курильских островов.

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Министерство иностранных дел Японии продолжит консультироваться с Россией по соглашению о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов несмотря на то, что РФ в одностороннем порядке приостановила действие данной договоренности. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«Мы сожалеем в связи с тем, что Россия приостановила соглашение в таком одностороннем порядке», - заявил Мацуно каналу NHK.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ приостанавливает действие межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года. По ее словам, соглашение позволяло японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов.