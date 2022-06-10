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WSJ: западные компании потеряли порядка $60 млрд из-за ухода из России

Марина Крижановская
23:41 10.06.2022
Вместе с тем, внимание автора материала было направлено и на укрепление курса национальной валюты России - рубля.
WSJ: западные компании потеряли порядка $60 млрд из-за ухода из России
© Фото: Michael Weber imageBROKER.com Globallookpress
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По сообщению американской газеты, бизнес Запада потерял порядка 60 миллиардов долларов из-за ухода из России. В частности, сообщается, что «убытки бизнеса от России превысили 59 миллиардов долларов из-за санкций».

«Всемирные компании понесли убытки в размере более 59 миллиардов долларов от своих операций в России. Согласно обзору публичных заявлений и документов, связанных с ценными бумагами, финансовые проблемы будут еще больше, поскольку санкции ударили по экономике», - сообщает газета Wall Street Journal.

Как пишет автор статьи Джин Иглшем, «почти 1000 западных компаний обязались выйти или сократить свою деятельность в России согласно данным из Йельского университета». Также фокус внимания автора материала был направлен на укрепление курса национальной валюты России - рубля.

«Восстановление российского рубля может повысить глобальную инфляцию и риски рецессии», - отмечается в статье.

В качестве примера был приведен случай с компанией McDonald's: после продажи бизнеса в России бухгалтерские расходы компании составят 1,2 - 1,4 миллиарда долларов, сообщает издание. Еще больше расходов после прекращения деятельности понесла нефтегазовая ExxonMobil - 3,4 миллиарда долларов, по данным прессы.

Ранее сообщалось, что американская компания McDonald's объявила о своем уходе из России в середине мая. Позже новых владельцев сети ресторанов быстрого питания в РФ обязали снять все вывески и логотипы.

Впоследствии владельцы компании раскрыли значение нового логотипа для ресторанов в стране. Теперь вместо желтой буквы «М» на нем будут изображены главные символы ресторана: две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер - желто-оранжевого.

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