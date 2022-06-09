В McDonald's раскрыли значение нового логотипа для ресторанов в РФ

Уточняется, что название сети по-прежнему не утверждено, в настоящее время зарегистрированы восемь официальных возможных вариантов.

© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Новая сеть ресторанов быстрого питания, которая заменит McDonald’s России, выбрала новый логотип. Теперь вместо желтой буквы «М» на нем будут изображены главные символы ресторана: две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер - желто-оранжевого, сообщили «Звезде» в пресс-службе компании.

Кроме того, уточняется, что название сети по-прежнему не утверждено, в настоящее время зарегистрированы восемь официальных возможных вариантов.

Ранее новый владелец ресторанной сети McDonald's Александр Говор заявил, что все закрывшиеся ранее заведения возобновят работу в течение двух месяцев. По его словам, сейчас к перезапуску фактически готовы 840 ресторанов. Помимо этого, еще семь были точек зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию в Московской области.