Новых владельцев McDonald's в России обязали снять все вывески и логотипы

Компания McDonald's объявила о своем уходе с российского рынка в середине мая.

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Российские партнеры компании McDonald's должны будут снять все вывески и логотипы бренда. Об этом рассказал бизнесмен Александр Говор, которому McDonald's продаст свой бизнес в стране. На выполнение всех требований дано две недели, уточнил он.

«Корпорация расторгнет все договоры субконцессии со всеми партнерами на территории Российской Федерации», - рассказал Говор в интервью журналу Forbes.

После этого можно будет заключить новые договоры с правопреемником и договоры концессии под обновленным брендом, отметил бизнесмен. С его названием пока определенности нет. Окончательное решение будет озвучено до середины июня, сообщил Говор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти поддержат возобновление работы ресторанов McDonald's под новым брендом. Градоначальник также отметил, что меню останется прежним, а уход McDonald's из России «все обсуждали как громадную потерю и катастрофу».