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Замглавы МИД РФ обсудил с послами ЛДНР оказание помощи республикам по линии МККК

Игнат Далакян
20:56 10.06.2022
В МИД РФ подчеркнули необходимость недопущения страдания гражданского населения от неизбирательных обстрелов ВСУ.
Замглавы МИД РФ обсудил с послами ЛДНР оказание помощи республикам по линии МККК
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил с послами ДНР и ЛНР в России вопросы оказания помощи республикам по линии международных организаций и МККК. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

«10 июня состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Чрезвычайным и полномочным послом Донецкой Народной Республики в Российской Федерации О.А.Макеевой и Чрезвычайным и полномочным послом Луганской Народной Республики в Российской Федерации Р.В.Мирошником по их просьбе для обсуждения вопросов оказания помощи республикам по линии международных организаций и Международного комитета Красного Креста», - говорится в заявлении МИД РФ.

Кроме того, в российском дипломатическом ведомстве подчеркнули необходимость недопущения страдания гражданского населения от неизбирательных обстрелов ВСУ и отметили, что основная задача на сегодняшний день - создание условий для обеспечения нормальной жизни мирных граждан.

Ранее в российском внешнедипломатическом ведомстве осудили авиаудар Израиля по международному аэропорту Дамаска. Согласно заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подобные безответственные действия создают серьезные риски для международного авиасообщения и подвергают реальной опасности жизни ни в чем не повинных людей.

До этого в Министерстве иностранных дел России заявили, что приговоренные в Донецкой Народной Республике к смертной казни британцы не имеют права на статус военнопленного. Такой ответ дала Мария Захарова на заявление Лондона о нелегитимности приговора в отношении Шона Пиннера и Эйдена Аслина.

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